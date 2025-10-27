Bufera Bergonzi, Capuano protesta: "Linciato per aver espresso un parere, che tristezza!"

"L’assistente si prende la responsabilità in epoca Var, ma cosa succede?". Mauro Bergonzi, ex arbitro, parla così alla Domenica Sportiva sulla Rai del rigore assegnato al Napoli contro l'Inter: "La gamba sinistra di Di Lorenzo si allarga tantissimo, non a proteggere il pallone, cerca un contatto e un fallo. Il contatto poi è leggerissimo, ma è la gamba sinistra di Di Lorenzo: questo è un gesto antisportivo!".

Da queste parole si è scatenata una vera e propria bufera, con le parole dell'agente di Di Lorenzo e il comunicato del Napoli. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, commenta così sui social: "Piccola storia triste: stando linciando un opinionista televisivo per aver espresso il suo parere su un gesto (per lui antisportivo) di un calciatore durante una partita. Evidentemente, in questo calcio c’è bisogno solo della claque plaudente".