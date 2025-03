Buongiorno esalta la prestazione: "Voglia, coraggio e ambizione! Grazie ai tifosi per l’amore"

Al Maradona finisce 1-1 tra Napoli e Inter, in classifica quindi i nerazzurri restano a +1. La gara però ha detto tutt'altro: la squadra di Conte dopo essere passata in svantaggio su un episodio, domina quelli di Inzaghi ed il punto va assolutamente stretto. Così il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, tramite un post sul suo profilo Instagram, elogia la prestazione della squadra: "Voglia, coraggio e ambizione. Grazie ai nostri tifosi per l’amore che ci dimostrate sempre!".