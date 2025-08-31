Buongiorno esulta in 'napoletano' sui social: "Simm turnate"

di Davide Baratto

Il Napoli trova una vittoria al cardiopalma contro il Cagliari, segnando la rete dell'1-0 al 95esimo minuto dopo un lungo assedio. Così il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, autore dell'assist decisivo, tramite un post sul suo profilo Instagram ha esultato per la vittoria scrivendo in dialetto napoletano: "Simm turnate".

Di seguito il post.