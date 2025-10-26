Buongiorno: "Questo è il nostro spirito. Vittoria importante per noi e per chi ci sostiene sempre"

Alessandro Buongiorno sta tornando ai suoi livelli dopo l'intervento in pre-campionato e l'infortunio muscolare ad inizio stagione. Lo dimostra la buona prestazione di ieri nel big match vinto 3-1 dai campionati d'Italia contro l'Inter.

Questo il commento su Instagram alla sfida vinta ieri al Maradona del difensore azzurro: "Questo è il nostro spirito. Vittoria importante per noi e per chi ci sostiene sempre".