Buongiorno suona la carica: "Rammaricati per il finale, ma continuiamo a lottare!"

vedi letture

Il Napoli non va oltre il pari all'Olimpico contro la Lazio, finisce 2-2 con la squadra di Conte riagganciata nel finale al minuto 86. Così il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, tornato in campo dopo un lungo infortunio, tramite un post sul suo profilo Instagram ha celebrato suonato la carica: "Contento di essere tornato in campo per aiutare la squadra! C’è rammarico per il finale ma continuiamo a lottare insieme".