Foto Buongiorno suona la carica sui social: "Avanti leoni!"

Il Napoli supera in trasferta il Genoa per 2-1 e si piazza momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della partita dell'Atalanta. Così il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, grande assente a causa di un infortunio, carica i compagni con una story sul suo profilo Instagram: "Avanti leoni!". Di seguito la foto