Conte-Italia, Zazzaroni: "Non si è candidato, non ci sono condizioni economiche!"

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Questo il post provocatorio di Ivan Zazzaroni che, su Instagram, risponde alle voci della presunta candidatura del tecnico del Napoli

"Non so come farlo capire, provo in spagnolo: Conte no se ha presentado como candidato al puesto de seleccionador de Italia; simplemente ha dicho que, si fuera el presidente, tendría en cuenta su nombre por ser Antonio Conte". Questo il post provocatorio di Ivan Zazzaroni che, su Instagram, risponde alle voci della presunta candidatura del tecnico del Napoli per la panchina della nazionale italiana.

"Conte non si è candidato per il ruolo di allenatore della Nazionale italiana, ha semplicemente affermato che, se fosse il presidente, prenderebbe per forza in considerazione il suo nome, dato che si tratta di Antonio Conte. Non è presunzione: è realismo. Non ci sono né le condizioni economiche, né quelle programmatiche. Manca tutto" aggiunge Zazzaroni.