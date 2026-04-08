Conte-Italia, Alvino: "Ma chi lo ha contattato dalla Figc? E' una fake news!"
Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social, su X, commentando alcune delle notizie di queste ore, di questi giorni: "Antonio Conte prossimo CT della nazionale. Sarei curioso di sapere solo chi, in nome e per conto della FIGC (attuale o futura) lo ha contattato per informarlo della scelta e i termini del contratto (durata e ingaggio). Disinformatori in servizio permanente effettivo. FAKE NEWS!".
Antonio Conte prossimo CT della nazionale. Sarei curioso di sapere solo chi, in nome e per conto della FIGC (attuale o futura) lo ha contattato per informarlo della scelta e i termini del contratto (durata e ingaggio). Disinformatori in servizio permanente effettivo. FAKE NEWS! pic.twitter.com/yY6Tbd3QcT— Carlo Alvino (@Carloalvino) April 8, 2026
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