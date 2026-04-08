Conte-Italia, Alvino: "Ma chi lo ha contattato dalla Figc? E' una fake news!"

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Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social, su X, commentando alcune delle notizie di queste ore, di questi giorni: "Antonio Conte prossimo CT della nazionale. Sarei curioso di sapere solo chi, in nome e per conto della FIGC (attuale o futura) lo ha contattato per informarlo della scelta e i termini del contratto (durata e ingaggio). Disinformatori in servizio permanente effettivo. FAKE NEWS!".