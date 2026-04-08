Giornata di relax a Capri per McTominay: l'azzurro a pranzo con la compagna

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Lo scozzese, approfittando di un momento di pausa degli allenamenti, ha scelto di vivere un’esperienza all’insegna della tranquillità e del buon cibo.

Scott McTominay ha trascorso una giornata di relax a Capri insieme alla compagna Cam Reading, concedendosi un pranzo in uno dei luoghi più suggestivi dell’isola. Il centrocampista del Napoli, approfittando di un momento di pausa degli allenamenti, ha scelto di vivere un’esperienza all’insegna della tranquillità e del buon cibo, immerso nello scenario unico che solo l'Isola Azzurra sa offrire.

Incontro con i fan al ristorante

Durante la sua permanenza al ristorante Panorama Capri, lo scozzese si è dimostrato disponibile e cordiale con lo staff del locale. Il calciatore ha infatti firmato autografi e posato per diversi selfie, regalando momenti di entusiasmo e sorpresa a chi ha avuto l’occasione di incontrarlo da vicino. Un gesto apprezzato che conferma la sua grande disponibilità anche fuori dal campo. Di seguito gli scatti diventati virali sui social.