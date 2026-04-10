Alvino denuncia: "Mariani al Mondiale ma da ottobre non arbitra più l'Inter, perché?"

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Lo ha scritto in un lungo post social il giornalista Carlo Alvino che da tempo monitora le designazioni arbitrali

"La FIFA, attraverso il designatore arbitrale Pierluigi Collina, ha ufficializzato l’elenco degli arbitri per il prossimo Mondiale, in programma quest’estate tra Canada, Stati Uniti e Messico". Lo ha scritto in un lungo post social il giornalista Carlo Alvino che da tempo monitora le designazioni arbitrali. "Maurizio Mariani, della Sezione AIA di Aprilia, sarà l’unico arbitro italiano presente, affiancato dagli assistenti Alberto Tegoni e Daniele Bindoni, e dal VAR Marco Di Bello. La narrazione tossica dei media pro nerazzurri sollecitata dal presidente “senza portafoglio” aveva demonizzato questa terna, rea a loro dire di aver danneggiato l’Inter contro il Napoli, assegnando quel rigore a Di Lorenzo.

Fatto sta che questa terna è apprezzata in Europa e nel Mondo ma Rocchi dal 25 ottobre 2025, a seguito delle vibranti proteste di Marotta all’epoca dei fatti, ha deciso di non designarli più per una gara dell’Inter. Allora ci chiediamo: chi influenza l’andamento delle designazioni in Italia? Perché ad una terna, ritenuta di valore, per aver commesso “a detta di un Presidente di una squadra” un errore, le viene preclusa la possibilità di dirigere le gare di una determinata squadra? E perché questo principio non viene applicato anche per altre squadre che ricevono torti arbitrali da alcuni direttori di gara? Un doppiopesismo fortemente anomalo. Altro che Presidente della Figc: qui c’è tutto da rifondare!