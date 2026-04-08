Cassano furioso: “Allegri ed i suoi lecca**** da 10 anni il male del calcio italiano”
Antonio Cassano, durante una diretta su Viva El Futbal, ha attaccato pesantemente Massimiliano Allegri: “Allegri è il principale allenatore non allenatore. Sta portando nel baratro il nostro calcio, è il disastro fatto da Allegri e i suoi leccaculo negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché.
Fino a che parlerò darò battaglia a queste persone, devono andare fuori dal Ca**o! Il Milan è stato uno scempio contro il Napoli e lui dice ‘mal che vada facciamo 0-0’. Arriverà il momento dove questi personaggi andranno fuori dal calcio, prima vanno via più si raddrizza il nostro calcio” ha chiosato Cassano.
Di sto passo Allegri sarà pure la causa dell'invasione dell'Iran pic.twitter.com/naz1YlNrdD— Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) April 7, 2026
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