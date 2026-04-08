Cassano furioso: “Allegri ed i suoi lecca**** da 10 anni il male del calcio italiano”

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Antonio Cassano, durante una diretta su Viva El Futbal, ha attaccato pesantemente Massimiliano Allegri: “Allegri è il principale allenatore non allenatore. Sta portando nel baratro il nostro calcio, è il disastro fatto da Allegri e i suoi leccaculo negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché.

Fino a che parlerò darò battaglia a queste persone, devono andare fuori dal Ca**o! Il Milan è stato uno scempio contro il Napoli e lui dice ‘mal che vada facciamo 0-0’. Arriverà il momento dove questi personaggi andranno fuori dal calcio, prima vanno via più si raddrizza il nostro calcio” ha chiosato Cassano.