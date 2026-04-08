Foto

Conte sempre più turista: oggi era agli scavi di Ercolano

Conte sempre più turista: oggi era agli scavi di Ercolano
Oggi alle 17:40Dai social
di Fabio Tarantino

Antonio Conte non smette di fare il turista. Approfittando del giorno di riposo concesso oggi alla squadra, l'allenatore del Napoli ne ha approfittato per andare a Ercolano, una visita agli scavi, un'altra tappa del suo lungo tour da turista, appunto, nel corso della sua avventura azzurra.

Tanti sono i luoghi che il tecnico azzurro ha visitato in questi mesi, sempre sorridente e disponibile con tutti.