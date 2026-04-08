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Conte sempre più turista: oggi era agli scavi di Ercolano
Antonio Conte non smette di fare il turista. Approfittando del giorno di riposo concesso oggi alla squadra, l'allenatore del Napoli ne ha approfittato per andare a Ercolano, una visita agli scavi, un'altra tappa del suo lungo tour da turista, appunto, nel corso della sua avventura azzurra.
Tanti sono i luoghi che il tecnico azzurro ha visitato in questi mesi, sempre sorridente e disponibile con tutti.
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