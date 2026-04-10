“Mister, se vogliono lo Scudetto devono strapparcelo!”, un tifoso fa sorridere Conte a Castel Volturno
Mentre firmava degli scudetti, il tecnico del Napoli ha sorriso rispondendo "Bravo" alle parole di un giovanissimo tifoso.
Come consuetudine, Antonio Conte si è intrattenuto con i tifosi azzurri all'esterno del Training Center di Castel Volturno, al termine della sessione di allenamento, per frimare autografi e scattare selfie. Mentre firmava degli scudetti, il tecnico del Napoli ha sorriso rispondendo "Bravo" alle parole di un giovanissimo tifoso: "Mister, se vogliono lo Scudetto devono strapparcelo!”.
La volontà di difendere il titolo di campioni d'Italia, fino a quando la matematica lo consentirà, è stata più volte rimarcata nelle interviste e in conferenza stampa sia dall'allenatore azzurro che dalla squadra. Di seguito le immagini del siparietto, raccolte dall'inviato di Sportitalia, Vincenzo Credendino.
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