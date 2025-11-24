Capuano: "ADL ha dato a Conte rosa di piena qualità. Basta usarla..."

Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole: "Napoli trascinato da Neres, fin qui titolare solo quattro volte nelle prime 15 partite stagionali. Noa Lang, primo gol con la maglia del Napoli alla seconda partita da titolare. La rosa consegnata da Aurelio De Laurentiis a Conte è piena di qualità. Basta usarla...".

