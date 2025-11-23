Scotto: "Non serviva trapianto di cuore, ma sfruttare la rosa forte con le rotazioni!"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta: "Sicuramente lo sfogo di Conte a Bologna ha provocato una reazione, ma a far vincere e giocare bene il Napoli è stato il cambio tattico.

Un modulo nuovo e la fiducia a chi si era visto poco (e male), come Neres e Lang, ma anche Beukema. Una mano l’ha data anche l’Atalanta svagata e senza riferimenti in avanti nel primo tempo. Senza Lukaku e poi De Bruyne serviva qualcosa di diverso, ma serve soprattutto sfruttare una rosa forte e provare qualche rotazione. Il trapianto di cuore non serve. La speranza è che per Rrahmani e Hojlund non sia nulla di grave, usciti per precauzione".