Scotto: "Non serviva trapianto di cuore, ma sfruttare la rosa forte con le rotazioni!"

Scotto: "Non serviva trapianto di cuore, ma sfruttare la rosa forte con le rotazioni!"
Oggi alle 15:30Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta: "Sicuramente lo sfogo di Conte a Bologna ha provocato una reazione, ma a far vincere e giocare bene il Napoli è stato il cambio tattico.

Un modulo nuovo e la fiducia a chi si era visto poco (e male), come Neres e Lang, ma anche Beukema. Una mano l’ha data anche l’Atalanta svagata e senza riferimenti in avanti nel primo tempo. Senza Lukaku e poi De Bruyne serviva qualcosa di diverso, ma serve soprattutto sfruttare una rosa forte e provare qualche rotazione. Il trapianto di cuore non serve. La speranza è che per Rrahmani e Hojlund non sia nulla di grave, usciti per precauzione".