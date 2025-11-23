Scotto: "Non serviva trapianto di cuore, ma sfruttare la rosa forte con le rotazioni!"
Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta: "Sicuramente lo sfogo di Conte a Bologna ha provocato una reazione, ma a far vincere e giocare bene il Napoli è stato il cambio tattico.
Un modulo nuovo e la fiducia a chi si era visto poco (e male), come Neres e Lang, ma anche Beukema. Una mano l’ha data anche l’Atalanta svagata e senza riferimenti in avanti nel primo tempo. Senza Lukaku e poi De Bruyne serviva qualcosa di diverso, ma serve soprattutto sfruttare una rosa forte e provare qualche rotazione. Il trapianto di cuore non serve. La speranza è che per Rrahmani e Hojlund non sia nulla di grave, usciti per precauzione".
Pubblicità
Dai social
Copertina LiveNapoli-Atalanta 3-1 (Neres 17', Neres 38', Lang 45', Scamacca 53'): azzurri in vetta almeno per una notte di Davide D'Alessio
Le più lette
Prossima partita
25 nov 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
In primo piano
Da 0 a 10: l’infame bugia della sosta, la smentita clamorosa di Conte ad ADL, la bufala su Politano e la canzone di Neres e Lang
Fabio TarantinoADL, il legale: "Rinvio a giudizio decisione 'pilatesca'. Dall'Inter caso analogo, ma fu archiviato"
Francesco CarboneUfficialeNota SSCN dopo rinvio a giudizio: “Sconcertati ma fiduciosi per il processo: verità verrà ristabilita”
Fabio TarantinoTuttonapoliLukaku al posto di De Bruyne in Champions? Il regolamento Uefa spiega tutto
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com