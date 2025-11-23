Giordano: "È nato il Conte bis! Si è visto per 50': squadra corta, riaggressione e non solo"

di Davide Baratto

Il giornalista di Radio Crc Marco Giordano, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta: "È nato il Conte bis! Quello evocato post Bologna, quello fatto di squadra corta, riaggressione, spazi svuotati ed occupati con una velocità perfetta.

Va subito precisato: per ora il Conte bis è durato 48-49 minuti. Dopo, troppo campo lasciato all’Atalanta molle che paga la scelta di Palladino di mettere Pašalić su Rrahmani per emulare Gasperini. Palladino non è Gasperini. Mentre il Napoli è sulla via del ritorno".