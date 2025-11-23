Rai, Perillo: "Benissimo il 3-4-3! Ali più libere, non a caso i gol sono di Neres e Lang"

Il giornalista Rai Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta: "Il Napoli era di fronte a un bivio e ha risposto imboccando la strada giusta. Importantissima la vittoria conseguita contro l’Atalanta, sia la prestazione mostrata bel primo tempo e soprattutto per l’atteggiamento dei giocatori, che hanno risposto da squadra vera alle polemiche provocate dal tracollo di Bologna e dalle parole furiose di Conte in quell’infuocato dopo partita. Bravissimo il tecnico azzurro nel ridisegnare l’assetto tattico facendo di necessità virtù alla luce delle assenze a centrocampo di Anguissa, Gilmour e De Bruyne.

Il 3-4-3 ha funzionato benissimo e soprattutto ha consentito finalmente alle ali di giocare più in libertà, senza votarsi innanzitutto al sacrificio. Sarà un caso, ma Neres ha segnato una doppietta e Lang ha firmato il primo gol in maglia azzurra. Tra i migliori Hojlund, che si è fatto un cuore così in attacco aprendo spazi e regalando un assist a Neres. Va detto che gli azzurri hanno giocato alla grande i primi 52 minuti, per poi ritirarsi nella propria metà campo dopo aver subito il goal di Scamacca. In alcune scelte iniziali e soprattutto nei cambi effettuati nella ripresa, Conte ha dimostrato di aver cambiato atteggiamento, provando a coinvolgere tutti. Ora è in arrivo un’altra sfida decisiva, quella contro il Qarabag, da vincere a tutti i costi per non compromettere il cammino in ChampionsLeague".