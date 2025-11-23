Beukema suona la carica sui social: "La giusta energia! Ora testa a martedì"
Il Napoli reagisce alla grande all'ultimo periodo difficile, vincendo 3-1 al Maradona contro l'Atalanta. La squadra di Antonio Conte ritrova quindi i tre punti e lancia un segnale importante al campionato. Così Sam Beukema, difensore azzurro, ha suonato la carica con un post sul suo profilo Instagram: "La giusta energia dopo la pausa! Ora testa a martedì.
Forza Napoli Sempre". Di seguito il post.
Copertina LiveNapoli-Atalanta 3-1 (Neres 17', Neres 38', Lang 45', Scamacca 53'): azzurri in vetta almeno per una notte di Davide D'Alessio
