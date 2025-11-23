Mazzocchi festeggia il ritorno in campo: "Bello sentire il calore della propria gente"

Il Napoli reagisce alla grande all'ultimo periodo difficile, vincendo 3-1 al Maradona contro l'Atalanta. La squadra di Antonio Conte torna in vetta almeno per una notta e lancia un segnale importante al campionato. Così Pasquale Mazzocchi, esterno azzurro, ha celebrato l'esordio stagionale con un post sul suo profilo Instagram: "È bello sentire il calore della propria gente.

Forza Napoli Sempre". Di seguito il post.