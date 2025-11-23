Buongiorno esulta sui social per la vittoria: "Cuore e passione"

Oggi alle 18:45Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli reagisce alla grande all'ultimo periodo difficile, vincendo 3-1 al Maradona contro l'Atalanta. La squadra di Antonio Conte ritrova quindi i tre punti e lancia un segnale importante al campionato.

Così Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, ha esultato per la vittoria con un post sul suo profilo Instagram: "Cuore e passione". Di seguito il post.