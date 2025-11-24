Fico verso la vittoria in Campania, i complimenti di ADL: "La Regione ha molto da lavorare"

Fico verso la vittoria in Campania, i complimenti di ADL: "La Regione ha molto da lavorare"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:12Dai social
di Pierpaolo Matrone

Roberto Fico viaggia dritto verso la vittoria alle Elezioni Regionali in Campania. Sarà lui a succedere a Vincenzo De Luca, battendo il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli. Ancor prima dell'ufficialità sono arrivati i complimenti del presidente Aurelio De Laurentiis tramite il suo account X:

"Roberto Fico, nuovo Presidente della Regione Campania, succede a Vincenzo De Luca. A lui gli auguri di buon lavoro per una Regione che ha molto da lavorare, in un momento in cui l’Italia avrà sempre più bisogno del Sud. In bocca al lupo e congratulazioni a Roberto Fico!".