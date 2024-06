Capuano critica Politano: "Senza riconoscenza, non avrebbe aggiunto e spero non aggiungerà"

vedi letture

Il giornalista Giovanni Capuano commenta così su X la reazione polemica di Matteo Politano all'eliminazione dell'Italia da Euro 2024: "Livello comprensione di Politano: zero. Livello di riconoscenza verso un allenatore che lo ha reso ‘grande’ al Napoli: difficile da commentare. Onestamente penso non avrebbe aggiunto nulla e spero nulla aggiungerà nemmeno in futuro all’Italia".