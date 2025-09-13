Capuano: "Prova di forza del Napoli, conferma la distanza che c'è con le altre big"
Il Napoli domina, si diverte e dà spettacolo allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Gli azzurri battono per 3-1 i viola mettendo in fila la terza vittoria dopo tre giornate di Serie A: nel primo tempo la sblocca Kevin De Bruyne da calcio di rigore, poco dopo raddoppia Rasmus Hojlund trovando la rete al debutto; nella ripresa arriva la prima gioia anche per Sam Beukema, inutile poi ai fini del risultato il gol di Luca Ranieri che nel finale accorcia le distanze. Dunque la squadra di Antonio Conte aggancia la Juventus in testa alla classifica a quota 9 punti.
A questo proposito, il giornalista di Panorama Giovanni Capuano, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il match: "Prova di forza del Napoli a Firenze che conferma la distanza che c’è in questo momento tra la squadra di Conte e le altre. Nessuna esclusa".
