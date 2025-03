Capuano punge Conte: “Perché Gilmour considerato finora inutile per poter ruotare?”

Billy Gilmour, che fin qui in stagione ha trovato poco spazio, è stato uno dei migliori tra le fila del Napoli contro l'Inter. Da qui nasce l'interrogativo del giornalista Rai Giovanni Capuano, che su X scrive: "Vista la partita di oggi e le ultime post infortunio di Neres, sarebbe da chiedere a Conte perché Gilmour (415' prima dell'Inter) e Raspadori (310' nelle prime 24 giornate) siano stati classificati come inutili per allungare le rotazioni del Napoli. Qualcuno ha una risposta?".