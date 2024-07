Capuano sul prossimo campionato: “Anche il Napoli ha l’obbligo di giocare per lo scudetto”

Il giornalista Giovanni Capuano, tramite il suo profilo X, ha espresso la sua opinione in vista della neo stagione 2024/25 della Serie A e la relativa lotta allo scudetto: “Sta nascendo una Serie A bellissima, in cui almeno 4 squadre non potranno esimersi dal partire dichiarando l’obbligo di giocare per lo scudetto. Una è l’Inter campione in carica. Due nascono da mercati che si annunciano ricchissimi (Juventus e Napoli). Una è il Milan che completa quello della scorsa estate per essere vincente (parola di Ibrahimovic). D’accordo tutti?”.