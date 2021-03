Caputi: "Risultato severo: Napoli costretto dal Bologna a giocare a lungo in difesa"

Il Napoli batte 3-1 il Bologna al Maradona, il giornalista de Il Messagero, Massimo Caputi, commenta su Twitter la vittoria degli azzurri: "Insigne spinge il Napoli alla vittoria e Osimhen torna al gol, per Gattuso 3 punti importanti in vista del trittico contro Milan, Juve e Roma. Il risultato di 3 a 1 è però fin troppo severo per il Bologna che ha costretto a lungo il Napoli a giocare in difesa Napoli".

