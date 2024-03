Cartellino blu e DOGSO per fallo di mano? Marelli fa chiarezza sulle novità IFAB

Luca Marelli, ex arbitro, attraverso un post sul suo profilo Facebook ha fatto chiarezza sulle novità arbitrali dell'IFAB

Luca Marelli, ex arbitro, attraverso un post sul suo profilo Facebook ha fatto chiarezza sulle novità arbitrali dell'IFAB: "Due note dalla riunione annuale dell'IFAB: 1 - Cartellino blu ed espulsione a tempo rimangono come sperimentazioni. Non diverranno parte integrante del regolamento perlomeno fino a quando non sarà analizzato a fondo l'impatto sul gioco nelle categorie minori.

2 - Sarà facoltà delle varie federazioni chiedere l'autorizzazione per la comunicazione degli arbitri al pubblico della decisione assunta dopo OFR od overrule. Altra novità: in caso di DOGSO per fallo di mano, la stessa non porterà più all'automatica espulsione nel caso in cui il tocco sia considerato involontario.

Per quanto riguarda quest'ultima innovazione, ne avrei fatto volentieri a meno. Esempio: tocco di braccio punibile sulla linea di porta. In caso di volontarietà, rosso. In caso di punibilità senza volontarietà, giallo. Tradotto: impossibile sapere se sia volontario o meno (infatti la volontarietà è stata abolita da anni), tutti i DOGSO per falli di mano saranno depenalizzati. Con ovvie polemiche..."