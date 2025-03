Caso Criscitiello-Parlato, cancellato programma De Rienzo dopo parole di solidarietà

vedi letture

Jolanda De Rienzo, giornalista sportiva, ha pubblicato sul suo account Instagram questo lungo messaggio in merito alla cancellazione del programma 'Tutti al Var' su SportItalia: "Il direttore Criscitiello, che poche ore dopo la pubblicazione del post sul mio profilo riguardo alla vicenda Parlato mi aveva già rimosso dalla chat interna di lavoro Sportitalia, ha motivato la decisione con il presunto dato degli ascolti sotto la media della televisione, senza mai presentare alcun dato ufficiale in merito.



Una motivazione evidentemente pretestuosa, infatti, durante lo scambio di messaggi in merito alla sua decisione, ha poi rivelato il VERO MOTIVO della sospensione di “Tutti al Var”: la solidarietà al collega Manuel Parlato è stata definita una presa di posizione pubblica da parte mia inaccettabile.

Per tale motivo Il direttore della rete, in cui ho lavorato per tanti anni, mi ha comunicato il recesso dal rapporto di lavoro senza rispettare alcuna forma né giuridica né etica, SOLLEVANDOMI DA OGNI INCARICO all’interno DI SPORTITALIA: direttrice delle produzioni e responsabile della redazione napoletana della rete che, secondo quanto detto dal direttore Criscitiello, non farà produzioni a Napoli poichè la città non gradisce.



RINGRAZIO IL PUBBLICO che ci ha seguito con immenso affetto e stima, anche nelle altre produzioni di successo realizzate a Napoli per Sportitalia e nel racconto dello storico terzo scudetto.



RINGRAZIO tutti coloro che in questi anni hanno partecipato alle produzioni da Napoli.

RINGRAZIO Luca Cerchione, Claudio Agave, Emanuele Calaio e Ivano Trotta. Amici e squadra “titolare” di Tutti al Var e tutti gli ospiti che si sono susseguiti in questi anni.

Realizzato da Tony Florio, la Regia di Mario Albano

I Tecnici : Raffaele Guarino,

Antonio Di Gennaro, audio Carmine Giordano.

La redazione di Milano per il montaggio del sommario e il supporto in questi tre anni.

Perché “quando la partita si mette male, non ci abbandoniamo mai”

QUESTO SIGNIFICA ESSERE SQUADRA".