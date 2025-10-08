Caso Osimhen, Capuano insiste: "Procura imbarazzo per la disparità di trattamento con la Juve"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha commentato sul proprio account X il caso Osimhen: "Al di là delle difese d’ufficio è evidente che la vicenda Osimhen procura imbarazzo per la disparità di trattamento con il caso Juventus. Che non è uguale - evidente - ma che è stato mandato a processo anche per alcune evidenze per le quali la Procura Figc ha scelto di soprassedere nel caso del Napoli.

Perché? Dovrebbe rispondere con trasparenza la stessa Procura perché ne va della sua credibilità. Va ricordato che ha deciso non meritassero approfondimento mail e chat in cui trapela la consapevolezza dei diretti interessanti di maneggiare un’operazione quanto meno opaca. I famosi segnali autoaccusatori su cui fu fondato il processo sportivo alla Juventus. Questo è, il resto sono legittime prese di posizione di parte".