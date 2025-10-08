Caso Osimhen, Varriale: "Tempesta mediatica! Si spiega per una difficoltà che hanno dei club"

Oggi alle 21:30Dai social
di Antonio Noto

Il giornalista Enrico Varriale, rispondendo ad un post su X del collega Paolo Ziliani, dice la sua sul caso Osimhen: "Difficile dirlo meglio di cosi... Certe "tempeste mediatiche" destinate a evaporare, si spiegano anche con quanto sarà arduo per qualche club conquistare il posto Champions, che resta essenziale visti i bilanci in profondo rosso...".