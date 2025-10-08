Foto

Lady De Bruyne e Lady McTominay restano in città e si godono le bellezze del Golfo

Ieri alle 22:50Dai social
di Antonio Noto

Mentre Kevin De Bruyne e Scott McTominay sono impegnati con la rispettive nazionali nelle sfide di qualificazioni ai Mondiali, le mogli dei due centrocampisti azzurri continuano a godersi Napoli, lasciandosi incantare dalle bellezze del Golfo. 

Michele Lacroix, compagna del bega, ha infatti condiviso su Instagram uno scatto suggestivo del Vesuvio con il mare in primo piano, foto scattata mentre si recava insieme alla consorte dello scozzese, Cam Reading, a Capri. Di seguito lo scatto.