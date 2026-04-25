Caso Rocchi, Criscitiello preannuncia: “E’ solo il 10% di quello che uscirà”

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In queste ore l’AGI ha riportato diversi dettagli sull’indagine della Procura di Milano che coinvolgerebbe Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B

In queste ore l’AGI ha riportato diversi dettagli sull’indagine della Procura di Milano che coinvolgerebbe Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e Serie B. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa, Rocchi sarebbe accusato dai pubblici ministeri di frode sportiva per aver, tra le altre cose, indirizzato la scelta verso arbitri ritenuti graditi all’Inter in alcune partite. Una vicenda che sta facendo molto discutere e che potrebbe avere importanti conseguenze sul sistema calcistico italiano.

Il commento di Criscitiello sul caso AIA

Sul tema è intervenuto anche Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, attraverso il suo profilo X: “Il caso AIA (Rocchi) è tutta roba vecchia, anticipata e documentata tre mesi fa su Sportitalia, nel podcast Bunker. Rocchi ci fece scrivere anche dagli avvocati, ma le sue richieste e parole non erano accettabili. Quanto emerso oggi è il 10% di quello che dovrebbe uscire realmente”.