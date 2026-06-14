Mondiali, l'esordio del primo azzurro: "Inizio brillante.. e quasi gol". Il Napoli si gode Scott

Mondiali, l'esordio del primo azzurro: "Inizio brillante.. e quasi gol". Il Napoli si gode ScottTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:15Dai social
di Antonio Noto
McTominay debutta con la Scozia, il Napoli esalta l’avvio del suo centrocampista.

Il Mondiale di Scott McTominay inizia con una vittoria per la sua Scozia, che ha superato Haiti per 1-0 nella gara d’esordio del Gruppo C disputata al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts. A decidere la sfida è stata la rete di John McGinn al 28' del primo tempo, al termine di una partita combattuta che ha regalato ai britannici i primi tre punti del torneo.

Il Napoli celebra McTominay: "Bright start and nearly a goal"

Tra i protagonisti della serata c'è stato anche Scott McTominay, vicino al gol nel corso della partita e autore di una prestazione positiva. Il Napoli non ha fatto mancare il proprio sostegno al centrocampista scozzese, celebrando il suo esordio mondiale attraverso i canali social con il messaggio "Bright start and nearly a goal". Un attestato di stima per il numero 68 azzurro, pronto a essere ancora protagonista con la sua nazionale nelle prossime sfide del Mondiale.