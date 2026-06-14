Mondiali, l'esordio del primo azzurro: "Inizio brillante.. e quasi gol". Il Napoli si gode Scott
Il Mondiale di Scott McTominay inizia con una vittoria per la sua Scozia, che ha superato Haiti per 1-0 nella gara d’esordio del Gruppo C disputata al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts. A decidere la sfida è stata la rete di John McGinn al 28' del primo tempo, al termine di una partita combattuta che ha regalato ai britannici i primi tre punti del torneo.
Il Napoli celebra McTominay: "Bright start and nearly a goal"
Tra i protagonisti della serata c'è stato anche Scott McTominay, vicino al gol nel corso della partita e autore di una prestazione positiva. Il Napoli non ha fatto mancare il proprio sostegno al centrocampista scozzese, celebrando il suo esordio mondiale attraverso i canali social con il messaggio "Bright start and nearly a goal". Un attestato di stima per il numero 68 azzurro, pronto a essere ancora protagonista con la sua nazionale nelle prossime sfide del Mondiale.
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