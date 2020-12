Caso Suarez, Ziliani scrive alla FIGC sui social: "Perché non avete chiesto le carte dell'inchiesta?"

La Juventus non è estranea ai fatti legati all'esame-farsa di Luis Suarez secondo il racconto di quest'ultimo. Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, scrive alla FIGC sui social: “Cara FIGC, i giornali pubblicano i particolari della confessione di #Suarez e le sue risposte alla “cocummella” date all’esame, ma a Perugia dicono che tu non hai nemmeno chiesto le carte dell’inchiesta. Per favore, puoi farlo?”.

