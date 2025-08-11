Video "Ce pigliammo 'nu cafè ê ttre?": l'indizio del Napoli sulla terza maglia?

Cresce l’attesa tra i tifosi azzurri per la nuova terza maglia ufficiale del Napoli. Sui canali social del club è stato diffuso un breve video accompagnato dal claim in dialetto partenopeo "Ce pigliammo 'nu cafè ê ttre?"

Dalle prime immagini, la divisa sembrerebbe caratterizzata da una tonalità di marrone scuro, dettaglio che ha già acceso la curiosità e il dibattito dei tifosi che hanno subito indondato di commenti il post. L’appuntamento è fissato alle ore 15.