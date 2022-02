Cesarano: "Dipendesse da me, eliminerei tutti i fili diretti coi tifosi del Napoli"

Rino Cesarano, volto noto e firma storica del giornalismo, ha scritto un post su Facebook esprimendo una riflessione: "Dipendesse da me eliminerei tutti i fili diretti con i tifosi sul Napoli-calcio, con domande prive di senso, banali e sgrammaticate. Non sono classista e neanche razzista. Purtroppo per fare audience e per acquisire facili consensi in molti amano questi inutili fili diretti. Con le dovute eccezioni, ovviamente. C'è chi vorrebbe spiegare a Spalletti cosa fare dalla panchina; ai calciatori come comportarsi in campo; a De Laurentiis chi acquistare e quanto spendere al calciomercato. Molti di questi neanche vanno allo stadio ma giusto per sentire la propria voce e il proprio nome per radio o in tv. E anche oggi ci siamo ritagliati una buona fetta di nemici. Tolti i sette anni con Maradona, mai il Napoli aveva avuto tale costanza di rendimento, tali risultati sportivi, tanta dignità in Europa. Non scherziamo. Che poi si debba fare meglio, e si può fare meglio, lo auspichiamo tutti".