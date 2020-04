"Chi ti ha fatto innamorare del calcio?", Maradona risponde alla challenge sui social

Anche Diego Armando Maradona non ha resistito alle challenge che stanno impazzendo sui social in questo momento di quarantena. Chiamato in causa da Ian Rush, alla domanda quali calciatori ti hanno fatto innamorare del calcio, El Pibe de Oro ha voluto omaggiare ai suoi sei personali idoli su Instagram: Rivelino, Ricardo Bochini, Norberto Alonso, Daniel Passarella, Angel Clemente Rojas e il Pocho Pianetti.