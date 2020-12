Chiariello alla Juve: "Adesso sanno che si possono perdere le gare in albergo"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su Twitter la sconfitta della Juventus in casa contro la Fiorentina: "Da 3-0 a 0-3 in fin dei conti il passo è breve. Il tempo di prendere un pullman e scendere in campo. Non so se sia più sotto choc la Juve o Prandelli che ha vinto. Svegliatelo, che ancora non si è reso conto. A me no,non svegliatemi: sto sognando un arbitro che caccia Cuadrado... Tavolino ha il record del primo bomber cui annullano una tripletta. Ma Frattini che fa 6 gol in una botta sola, manco Sivori! Sentenza da 7 punti. Adesso sanno che si possono perdere le partite in albergo".

