Chiariello: "Cragno ha giocato la partita più comoda del campionato contro il Napoli"

Umberto Chiariello ha commentato sui social la gara del Napoli contro il Cagliari: "Era la partita-chiave. Ed ancora una volta il Napoli è venuto meno. Non è possibile - qualsiasi attenuante vogliamo invocare e ce ne sono, per carità - che Cragno la partita più comoda del suo campionato l’abbia giocata proprio con il Napoli che poteva andare al primo posto ed ha invece fatto un solo tiro in porta, con Di Lorenzo per giunta di sinistro. E se il piano era lo 0-0 fino al 70’, mi dispiace ma siamo tornati a Rino Marchesi agli inizi degli anni 80".