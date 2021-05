Chiariello difende Meret: "Smettiamola di dargli la croce addosso"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su Twitter il gol del pareggio del Cagliari scagionando il portiere azzurro: "Nandez colpisce la palla sulla linea dell'area piccola, cioè ad una distanza di 5,50m. Per effettuare l’uscita Meret avrebbe dovuto fare altri 3m. (e le uscite in avanti sono quelle più difficili, per di più con l’area intasata): e sono 8m. Smettiamola di dargli la croce addosso".

