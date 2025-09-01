Chiariello esalta De Laurentiis: "Game, set, match!"

"Game, set, match!", così il giornalista Umberto Chiariello, tramite un tweet sul suo profilo X, plaude il calciomercato di Aurelio De Laurentiis, culminato con gli acquisti di Eljif Elmas e Rasmus Hojlund all'ultimo giorno della sessione e conditi con l'annuncio dell'acquisto del terreno per il nuovo centro sportivo. Poi, in un altro tweet Chiariello ha aggiunto: "La prima pietra per il nuovo centro sportivo. Volevasi dimostrare. Ed ora venite a me, uomini di poca fede, peri-patetici e tutti i Vate del Rancore Assoluto. Peppe, prepara la cazzuola, amma faticà!".

A fare chiarezza sulla posizione del nuovo centro sportivo è l'edizione online di La Repubblica: "Aurelio De Laurentiis aveva annunciato pubblicamente per il 1° settembre l’inizio dei lavori per la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli e per onorare la sua promessa ai tifosi ha pubblicato un post sul suo account social. “Ecco la prima pietra, oggi ho firmato l’opzione di acquisto per il terreno”, ha scritto infatti il presidente, allegando letteralmente la foto di un sasso. L’iter è dunque iniziato più o meno nei tempi previsti, anche se i tempi per la realizzazione del Training Center si annunciano ancora lunghi ed è auspicabile che non ci siano sorprese o contrattempi. La zona individuata è in località Succivo, ma almeno per tutta questa stagione la casa degli azzurri continuerà a essere a Castel Volturno".