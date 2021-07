Chiariello esalta Insigne: "Il '10' dell'Italia al 10° gol, migliore in campo e voi ancora parlate..."

Lorenzo Insigne è stato votato MVP di Belgio-Italia e continuano le celebrazioni per la sua grande prestazione ai quarti di finale di Euro 2020. Anche Umberto Chiariello, facendo un po' di polemica contro chi l'ha aspramente criticato, ha esaltato il capitano azzurro: "Lorenzo Insigne in Nazionale: Maglia n. 10 Goal n. 10 Match Winner Migliore in campo E ancora parlate… E mettitev’scuorno!".

