Chiariello non perdona Tanzi: "Nessuna pietà per un truffatore che mandò il Napoli in B"

Ieri si spento all'età di 83 anni Callisto Tanzi, ex patron della Parmalat e del Parma. Ai messaggi di cordoglio non si è unito il giornalista Umberto Chiariello, che attraverso Facebook ha ricordato i reati commessi dall'ex presidente parmigiano: "Callisto Tanzi, un truffatore e delinquente condannato ad oltre 17 anni di arresto che non perdonerò mai per quello che ha fatto ai piccoli risparmiatori, ai lavoratori ed al Napoli con l’imbroglio della multiproprietà occulta del Verona che ci mandò in B. Alla morte di Francisco Franco e di Pinochet ho brindato, e non me ne fotte una mazza della pietas cristiana. A quella di Tanzi resto indifferente ma non ho sentimenti di pietà. La morte non pulisce nulla".

