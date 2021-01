Chiariello replica a Pedullà: "Siamo ancora a Cavani... mi aspettavo argomenti più solidi"

Dopo lo scontro dialettico, ancora schermaglie tra Umberto Chiariello e Alfredo Pedullà. Chiariello, giornalista di Canale 21, ha replicato al giornalista di Sportitalia su Twitter: "Mi dichiaro soddisfatto e non replicherò più. Però sono deluso: mi aspettavo argomenti più solidi. Se siamo ancora a Cavani... PS: ti riconosco lo scoop su Sarri, altrimenti non ci dormi la notte, va bene così? A me non frega ‘na beata minchia (cit.Cetto)".

Mi dichiaro soddisfatto e non replicherò più.

Però sono deluso: mi aspettavo argomenti più solidi.

Se siamo ancora a Cavani...

PS: ti riconosco lo scoop su Sarri, altrimenti non ci dormi la notte, va bene così?

A me non frega ‘na beata minchia (cit.Cetto). https://t.co/1nuaBhVxS1 — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) January 27, 2021