Chiariello scherza: "Dopo Jacobs e Tamberi se ADL compra pure un terzino sinistro..."

"Se De Laurentiis compra un terzino sinistro chiederò di non svegliiarmi più". Scherza così sui social Umberto Chiariello dopo i grandi successi ai giochi olimpici dell'Italia: "Ma che estate è? L’Italia Campione d’Europa dopo 53 anni, un italiano il più veloce del mondo alle Olimpiadi per la prima volta nella storia, Tamberi dal dolore alla gioia… Oltre tante altre emozioni azzurre. Se ADL compra pure il terzino sinistro chiederò di non svegliarmi!" scrive su Twitter.

