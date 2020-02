Chiariello: "Vertice in corso per questione CoronaVirus, si parla anche di Napoli-Barcellona"

Ultimi aggiornamenti sulla questione CoronaVirus con aggiornamenti su Napoli-Barcellona. A riferire gli ultimi risvolti è Umberto Chiariello, che scrive così su Twitter: "Vertice in corso in Regione Campania con i massimi esponenti della sanità, anche per discutere delle misure da prendere per le manifestazioni sportive. Anche Napoli-Barcellona sotto la lente di ingrandimento. Al momento non ci sono segnali di possibili rinvii".

