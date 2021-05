Conceição-Napoli, Alvino non si sbilancia: "Al momento non ho conferma dalle mie fonti"

Sergio Conceiçao al Napoli, il Corriere dello sport lo dà per certo, ma ovviamente non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, da sempre molto vicino alla società azzurra, frena: "Mi chiedete tutti di Conceicao... Meglio fare chiarezza... Per quanto mi riguarda al momento non ho conferma dalle mie fonti", si legge su Twitter.

