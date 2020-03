Coronavirus, Federer dona un milione di franchi svizzeri: il post sui social

Il campione di Tennis Roger Federer ha deciso di donare un milione di franchi svizzeri alle famiglie in difficoltà per via dell'emergenza Coronavirus. Il tennista, con un post sui propri canali social, ha deciso di lanciare un bel messaggio:

"Questi sono tempi difficili per tutti e nessuno dovrebbe essere lasciato indietro. Io e mia moglie abbiamo deciso di donare un milione di franchi svizzeri (circa un milione di euro) per tutte le famiglie bisognose della Svizzera. Il nostro contributo è solo un inizio, speriamo che altri vogliano unirsi a noi nel supportare tante altre famiglie in difficoltà. Insieme possiamo superare questa crisi. Restate in salute!"