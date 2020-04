Coronavirus, Trump enigmatico su Twitter: "Luce in fondo al tunnel!"

“Luce in fondo al tunnel”. Col suo stile, tutto in maiuscolo e anche abbastanza estemporaneo, Donald Trump lancia questo messaggio via Twitter. Probabilmente un tweet collegato al leggero calo nell’incremento dei contagi registrato nella giornata di ieri negli Stati Uniti.

LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 6, 2020