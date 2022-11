Criscitiello sul ko dell'Italia: "La Nazionale non c’è più, ma Mancini e Gravina sono sempre lì"

"La serata in Austria ci ha ricordato, ancora una volta, perché siamo rimasti a casa".

L'Italia non solo non partecipa ai Mondiali in Qatar, ma si fa anche battere in amichevole dall'Austria. Questo è il commento del direttore di Sportitalia e Tuttomercatoweb Michele Criscitiello: "La serata in Austria ci ha ricordato, ancora una volta, perché siamo rimasti a casa. Ennesima conferma di una Nazionale che non c’è più, nel giorno dell’esordio del Mondiale. Mancini e Gravina, però, sono sempre lì. E a Coverciano gli allenatori del futuro entrano su invito…"